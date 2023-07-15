台灣牙周病盛行率逾8成，牙醫師提醒，健保自今年3月1日起給付65歲以上、糖尿病、中風、洗腎、身障等8大類高齲齒風險患者可每3個月「塗氟」1次，籲民眾重視口腔健康。

中華民國牙醫師公會全國聯合會今天舉辦「台灣牙醫健保總額25週年-回顧與展望」記者會，回顧總額推動以來點滴，會中並談到今年3月1日起針對「高齲齒風險患者」提供每3個月1次的塗氟治療，讓國人口腔照護更加全面。

牙醫師公會全聯會理事長陳彥廷會前接受媒體聯訪表示，以前著眼在醫療，但如果國人口腔疾病盛行率很高，應該要及早投入資源在最前端，反而費用最少，也最能確保健康。

根據衛福部統計資料，台灣成人牙周病盛行率逾8成。他指出，除了齲齒，牙周病也容易被民眾忽略，牙周病並非一次治療就可以根治，當罹患牙周病，代表本身容易牙周破壞，口腔內細菌生態比較不利於健康維持，在健康照護策略上，建議增加就醫頻率。

「這不見得是預防，而該稱為支持性療法」，陳彥廷舉糖尿病、高血壓為例說明，血糖控制好不代表不用繼續控制，終身都該控制，牙周病也是如此，民眾往往以為沒有立即性疼痛或不舒服等於好了。「不是的！」應該要規律且長期的照護。

健保給付一般民眾每半年可洗牙1次，並陸續納入孕婦、身心障礙、化療、糖尿病、高風險患者如腦中風、洗腎、癌症等，可每3個月洗牙1次，提高口腔照顧頻率。

陳彥廷指出，經牙醫師全聯會爭取，今年3月1日起，8大類「高齲齒風險患者」可每3個月「塗氟」1次，包括糖尿病、65歲以上、中風、帕金森氏症、洗腎、使用雙磷酸鹽類或抗骨鬆單株抗體藥物、癌症、身心障礙（肢體障礙、慢性精神病患者、重要器官失去功能）患者。

據牙醫師全聯會統計112年3到4月執行率約1.39%，推估全年執行率為6.97%。陳彥廷表示，新政策剛上路，需要一段時間讓民眾知悉並養成習慣，過去經驗要到第4、5年才能達到預估目標，籲民眾重視平時口腔健康維護。