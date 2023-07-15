澎湖望安鄉公所違法標售土地案，前鄉長葉忠入等6人被依圖利等罪，分別判刑6至12年不等。其中目前在明德外役監服刑的前秘書許志輝5月跌倒不治；家屬提出異議，正由檢察官偵辦中。

許志輝處遭判刑6年6個月，褫奪公權3年。據了解，入獄服刑後轉至明德外監服刑，今年5月20日在獄中如廁時摔倒造成後腦重創，獄方發現通報緊急送醫急救仍不治。家屬對此已提出異議，目前由檢方調查釐清死因。

望安鄉公所標售抵稅地圖利弊案涉貪纏訟多年，最高法院民國105年6月宣判。包括鄉長葉忠入判刑12年、禠奪公權8年；縣議員葉明縣10年、褫奪公權6年；鄉公所秘書賴世銀處10年、禠奪公權6年；聚興公司董事長林廣達9年、褫奪公權5年；財經課約聘技士蔡東榮8年、禠奪公權4年。

依法院判決，望安鄉公所因財政拮据，前鄉長許龍富2002年起提出「節稅捐款回饋公庫」，接受全台各地納稅義務人捐地節稅，總共受理地主捐贈9776筆公共設施保留地，一夕間成為全國最富有公所之一。

望安鄉公所於民國100年3月辦理鄉長補選，葉忠入當選並連任第17屆鄉長，101年5月以都市更新名義，依「望安鄉鄉有財產非本縣轄區內土地管理自治條例」，辦理望安鄉其中1026筆土地標售。

由於與都市計劃法、土地法，以及澎湖縣縣有財產管理自治條例等規定相牴觸而無效，經內政部、縣府發函公所要求停止標售。但葉忠入等人置之不理堅持開標，涉嫌安排藍重豐得標，標價達新台幣73億1800萬，其中48筆土地完成過戶，公告現值7億3000多萬元；但藍只支付1億2000餘萬元，葉等人涉嫌圖利藍6億多元不法利益，全案因而爆發。