統一獅14日以4比3擊敗富邦悍將，在下半季有好的開始，6局下反超2分後，富邦換下左投陳冠勳、改由右投岳少華接手，但獅隊並未更換代打，仍讓右打的郭阜林繼續站上打擊區，總教練林岳平不諱言，就是想要看球員能力，也要提前找出9月下旬林安可、林子豪缺陣時的可用之兵。

昨天與富邦3連戰首戰，先發投手古林睿煬在首局就挨王苡丞2分炮，讓獅隊陷入落後，獅隊在5局下先靠陳重廷安打追回1分，6局下在2出局後展開攻勢，林靖凱安打追平比分，也把富邦先發投手肯特打退場。

富邦換上左投陳冠勳盼能踩住煞車，但他先被陳傑憲敲內野安打形成滿壘，又連續8顆壞球保送陳重廷、蘇智傑擠回2分，此時富邦換上岳少華，但獅隊未換代打，讓郭阜林繼續攻擊。

「應該是可以換。」林岳平表示，當時的狀況是有換代打的空間，「但我想要期待的是你能不能打出來。」因為林子豪目前因手腕傷勢暫掛免戰牌，預計下週展開復健賽，「我現在的課題是要在子豪、安可9月下旬不在時，有哪些人可以用，所以想讓他們多去面對，就算打不出來也可以看出底線在哪。」

而昨天在古林睿煬7局投完退場後的投手調度也是同樣思考邏輯，「本來昨天就沒有設定要讓邱浩鈞出賽，用黃竣彥、劉軒荅另一種組合，看有沒有人能夠保護他們。」