2023中華企業射箭聯賽例行賽進入尾聲，本周由新濠建設擔任主場，選在位於台北市中心的台北田徑場（簡稱北田）熱身場舉辦，周圍聳立現代化建築，包括台北小巨蛋、百貨商場，還在現場搭起印有新濠選手照片的巨幅背板，氣勢十足，讓選手都相當興奮。

剛從世界盃哥倫比亞麥德林站拿回混雙銅牌的新濠彭家楙笑說，場地布置得很漂亮，大背板也讓她嚇了一跳，「好大一張喔！而且我的皮膚怎麼那麼白，滿有趣的。」

北田附近高樓林立，經驗豐富的彭家楙表示，「一到現場習慣先觀察地形地物，預測風會怎麼吹，田徑場的風通常都會在場內繞，比較亂一些，坦白說我今天表現沒有很好。」她今天女單以6比4擊敗台中銀行蘇芯羽，為主場周開出好彩頭。

今天正好過19歲生日的新濠郭昱承笑說，平常在沒在過生日，而且是敏感的9字頭，「我這個人有點迷信啦，不會特別慶祝，但看到自己的照片被印在上面還滿開心的，其實公司有給我們看照片，現場看還是滿震撼的，有點榮幸。」

新濠今天對中銀拿下女單、男單、混雙3點，目前排名第四的他們總積分來到24分，領先新竹市愛山林的21分，季後賽希望不小。

不過愛山林吳宜霈今天表現可圈可點，女單「輸二贏三」6比4逆轉國手邱意晴，期間還連續射出4支十分箭，雖然女團不敵對手，前3箭仍繳出9、9、10的佳績，「給自己今天表現80分吧，女團沒能多幫上忙很可惜。」

吳宜霈表示，今天天氣熱，心情有些浮躁，只能盡量專注在自己身上，不過她笑說不記得自己有連續滿分的紀錄，擊敗強敵是運氣比對方好一些。

今日最終戰是新北凱撒對協會青年隊，凱撒雷千瑩、戴宇軒接連拿下女單與男單，鄭祥輝／楊宗翰／柯庭風的男團也以6比0輕騎過關，單日3分進帳，總積分31分超車輪休的寒舍集團，登上龍頭寶座。

16日賽事繼續在北田熱身場進行，上午10時為愛山林對寒舍，12時凱撒對新濠，14時協會青年隊對台中銀行。