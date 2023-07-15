《搜尋者》主角王淑娟出席「社會關懷系列座談暨粉絲見面會」。（大愛電視台提供）

《搜尋者》演員王為出席「社會關懷系列座談暨粉絲見面會」。（大愛電視台提供）

王為在《搜尋者》中演飾精神病患者「鄧雲清」，劇中有裸奔橋段，王淑娟(中)飾訪視志工。（大愛電視提供，黃華安攝）

大愛電視《搜尋者》播出後每周舉辦「社會關懷系列座談暨粉絲見面會」，繼基隆、台中之後，王淑娟、雷洪、蔡阿炮、陳明真、王為、吳昆達等演員15日出席第三場台北場，王為飾演的精神病患者及周浚嫻飾演的吸毒女，都是淑娟在《搜尋者》中訪視的個案，兩人都為戲獻出了「第一次」，近期因演出爆款音樂劇《勸世三姊妹》大伯公一角而嶄露頭角的王為，不但是第一次演精神病患，更挑戰大愛電視的播出尺度，演出他演藝生涯第一次裸奔。

王為在《搜尋者》中全裸畫燙傷妝。（大愛電視提供，黃華安攝）

王為在《搜尋者》中演飾精神病患者「鄧雲清」，王淑娟飾訪視志工。（大愛電視提供，黃華安攝）

王重正導演真實還原王為飾演的個案樣態，因為被霸凌的壓力，罹患精神疾病後都想逃，而且逃到最高點就是裸奔。王為飾演的精神病患「鄧雲清」全身還有燙傷，7點開拍他凌晨3點就要到先畫傷妝，拍裸奔還要全裸畫大片傷妝面積，而且裸奔當時是冬天，氣溫只有5度，還好劇組保暖及防護措施都做得很好。王為拍戲時只看了自己的劇本，《搜尋者》播出後才知道原來個案的型態有千百種，發現他的不是最難演的。

王淑娟拍《搜尋者》大力提攜後輩，對已經有很多電視電影跟舞臺劇的王為說「指日可待」，對周浚嫻飾演的吸毒女，王淑娟都罕見的在臉書上稱讚「她演的太好了！」

周浚嫻說演出前看了很多吸毒的紀錄片，因為戲中就是一個無依無靠的人，台詞都在腦子裡，於是開拍前一周打開「六親不認」的模式，也把自己關在家裡獨處，連媽媽打電話都說不方便接，媽媽嘴上說「女兒好怪」但心理也理解她演員的生活。等到《搜尋者》播出後外婆看到脫口而出的影評就是「妳不要吸毒，很花錢耶」，讓周浚嫻哭笑不得，外婆的重點竟然放在浪費錢，周浚嫻當然也有和阿嬤解釋，但阿嬤還是緊張叮嚀「不要吸毒」。

27歲的周浚嫻在《搜尋者》飾演吸毒女入木三分。（大愛電視提供，黃華安攝）

周浚嫻對王淑娟的一個小舉動相當感動，拍戲的房子是一個充滿霉味的環境，周浚嫻完全不知情，進入拍戲前王淑娟特別拿了溼紙巾給周浚嫻，進去之後才知道真的又髒又亂，還得克服過敏體質不要拍到一半打噴涕。

周浚嫻過去演過憂鬱症照顧者時還發生「鬼壓床」的情況，清楚感受到有人用手抓住她的腳，她說自己的個性是很「peace」平日都有冥想的習慣，所以並不覺得害怕，會用冥想的方式把自己飾演的角色清空，大概一星期的時間，就能跳脫角色回到自己。尤其拍完《搜尋者》之後，覺得訪視志工做的事太偉大，才知道原來社會上有這麼多的苦難人，每天要很努力很辛苦的活著，周浚嫻不再為了小事而煩心計較。其實27歲的她生活很札實，從2、3年前至今，每天早上都會先在桃園的早餐店打工，結束後再到台北學表演。

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