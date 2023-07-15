中華小品盆景協會舉辦第七屆「小雅盆栽雅風展」，15日在竹北市成功國中隆重揭幕，在熱舞社學生的動感舞蹈下，營造藝術與生活交融的氛圍，展覽件數高達150件，突破以往的記錄，讓展場更顯豐富熱鬧。

中華小品盆景協會會長江瑞湧在開幕式上表達他對這次展覽的期待和願景，他說，這次的雅風展是讓全體會員聚在一起，分享他們對於盆栽藝術的熱情與心得，這不僅是一場展覽，而是一場藝術和創新的盛宴，也是一個讓人們體驗和欣賞小品盆景藝術的機會。

江瑞湧說，每一個參展的盆景都是會員們用心靈和技巧鑄造出來的藝術品，這些作品不僅代表他們的創新思維和獨特見解，更是他們對藝術的熱愛和尊重的具體體現，期待在這3天的展覽中，可以讓觀賞民眾感受到這些作品所散發出的魅力，並從中得到啟發和享受

展覽主委彭冠今說，希望透過這個展覽，讓更多的人認識到小品盆景的藝術，並了解它如何反映出我們對大自然的敬愛和珍視，同時也期待透過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術可以深入人心。

在眾多精彩絕倫的作品中，洪崑明先生的盆景作品憑藉獨特的設計和精細的手工技巧，獲得了雅風獎暨市長獎的肯定。周海燕女士的作品則以台灣本土樹種的魅力和創新的設計理念，贏得台灣樹種獎。

小品盆栽雅風展將持續17日，中華小品盆景協會邀請所有對盆栽藝術感興趣的人來參觀這場藝術盛會，感受盆景藝術的無窮魅力。