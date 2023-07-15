Makiyo（川島茉樹代）去年5月帶球嫁給小3歲的醫美業投資人小金，沒想到，她今（15日）在臉書宣布已正式辦理離婚手續，結束1年2個月的婚姻關係，問及Makiyo的心情如何？經紀人表示：「蠻平靜的啊，因為他們都講好了，現在和平分手，變成好朋友也是蠻好的。」

Makiyo在臉書突發文表示，和小金因相處磨合以及個性不合等因素，已於14日正式辦理離婚手續，相關責任義務亦皆已協議完成，「未來互相給予祝福，Makiyo本人會繼續加油努力扶養家人。」並謝謝關心她的朋友及粉絲。

經紀人胖姐透露，Makiyo和小金去年底在月子中心就產生小摩擦，是成為離婚的導火線，中間雖然為家人努力磨合，但仍爭吵不斷，最後決定和平分開，2人還是好朋友，家人由Makiyo獨力撫養，「她現在專注在照顧家人，努力賺錢。」表示Makiyo正在找房子，準備帶家人搬離林口住處。

事實上，Makiyo去年11月開直播怒訴小金的6大罪狀，包括逼她一天要喝3500cc的水快速瘦身、動作慢到像是故意在演戲、將剛出生才5天的家人放在冷氣孔下換尿布、搶吃月子餐、買飲料都加冰塊，還有請護理師打止痛針時小金睡到打呼叫不醒，甚至還偷偷帶酒進月子中心，害她被護理師誤會有喝酒等。

小金這些行為，曾讓Makiyo直呼雖然並不後悔結婚，卻對他的態度相當失望，也直言生完小孩後，和小金相處的每一天都在擔心「下一個地獄是什麼」，如今2人分道揚鑣，其實也不意外。