台灣紫斑蝶生態保育協會老師、志工在現場，為民眾解說蝴蝶及幼蟲的生態。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供／張毓翎台南傳真）

關子嶺風景區紅葉公園因有足夠水源，一天可觀測到1000多隻紫斑蝶。（台灣紫斑蝶生態保育協會提供／張毓翎台南傳真）

台南市關子嶺風景區嶺頂公園是紫斑蝶重要的覓食棲地，但受今年乾旱缺水，蜜源植物生長情況不佳，15日觀測到的紫斑蝶量僅約200隻，西拉雅國家風景區管理處今天在嶺頂公園舉辦「蝴蝶遊樂園活動」時，遊客與志工在現場攜手種植500多棵蜜源植物–高士佛澤蘭，希望能營造更豐富的紫斑蝶生態。

西拉雅國家風景區管理處致力復育關子嶺紫斑蝶生態，並與台灣紫斑蝶生態保育協合作，搭配生態闖關等趣味活動，每到夏天都吸引許多遊客或攝影師來朝聖、拍照。

今年的「蝴蝶遊樂園活動」生態活動，從7月15日至8月13日的每周六、日在台南市關子嶺嶺頂公園舉辦；開幕當天時，台灣紫斑蝶生態保育協會老師、志工在現場，為民眾解說蝴蝶及幼蟲的生態。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，關子嶺風景區紅葉公園因有足夠水源，最近也時常有午後雷陣雨，蝶況依舊極佳，蝶種總計118種，其中的紫斑蝶，一天可觀測到1000多隻，但嶺頂公園因為缺水，蜜源植物生長、開花狀況不佳，透過這次植樹的行動，有利蝴蝶生存，讓遊客造訪嶺頂公園時，可以有更豐富的生態體驗。