有些人個性很善良，遇到事情時，總是先考慮別人的感受，而自己的想法則放到最後。《搜狐網》分享4個處處替人著想的星座，他們很在乎別人的眼光，因而忽略自己的感受，活得比他人還辛苦，就算受委屈都是往肚裡吞。

▎巨蟹座

巨蟹座個性溫和，對人很友善，不管與誰在一起，都能相處融洽，不會輕易與人起爭執，就算雙方產生分歧，他們會選擇先讓步，不讓矛盾加劇，此外也很在乎外界眼光，擔心自己沒做好，成為他人議論的對象，與人相處時總是刻意塑造良好形象，由於常常為人著想，總是活得很辛苦，甚至忽略自己的感受。

▎天秤座

天秤座是典型和平主義者，凡事都以和為貴，不喜歡與人爭執，就算被人冒犯，多半會選擇原諒與包容，別人以為是他們脾氣好，但天秤座只是善於換位思考，懂得站在別人的立場想事情，會顧及對方的感受，但時間久了就變成習慣，導致他們遇到事情時，會先考慮別人的想法，就算受到委屈也是默默往肚裡吞。

▎處女座

處女座個性安靜，看起來有些高高在上，但他們其實很愛管閒事，只要有看不過去的事，就會想插手，久而久之便養成習慣，每當朋友有難，他們多半是第一個跳出來幫忙的人，樂於助人而獲得性格好的名聲，但常常為了別人而拚命，因此吃了很多苦頭，讓他們覺得好累，卻又改不了習慣而傷透腦筋。

▎雙魚座

雙魚座個性溫柔又善解人意，不論對誰都很客氣，好像從未對人發過火，善良可說是他們的天性，與人相處時，總是習慣性的照顧每個人的感受，生怕對方覺得不自在，因此身邊朋友也很多，吸引許多人主動親近，但交往過程中，他們太在意別人，總是把自己放到最後，受到委屈也不肯說，悶在心裡很辛苦。