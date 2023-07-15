屏東里港警分局15日結合環保局、監理站在台24線執行「監、環、警聯合稽查」勤務，針對超速、改裝車等違規案件強力取締。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

暑假期間連日飆高溫，不少人選擇上山避暑，屏東通往三地門鄉、霧台鄉的台24線路段也湧現車潮，為此，里港警分局15日結合環保局、監理站執行「監、環、警聯合稽查」勤務，針對超速、改裝車等違規案件強力取締，警方表示，該路段今年至今取締超速813件，當中暑假期間超速占88件。

里港警分局為確保民眾行車安全、並守護原鄉部落生活品質，15日結合環保局、監理站執行「監、環、警聯合稽查」勤務，針對台24線超速、改裝車等違規案件強力取締，依噪音管制法第26條規定，車輛噪音超過標準者，將處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，不合格車輛仍須改善至複驗合格為止。

警方表示，台24線沿線進出三地門鄉及霧臺鄉各部落路段，都有設置速限30公里的警示標誌，據統計，今年1月起至今，台24線路段共計取締超速813件、通報噪音改裝車輛324件，當中暑假期間的超速占88件。

警方強調，將持續聯合環保局及監理機關加強台24線改裝噪音車輛常行駛路段執行稽查取締，並規畫勤務加強巡邏查察，呼籲民眾勿為自身喜好隨意改車，既花錢又要被環保局開罰，且還得花時間回指定處所檢驗，不但擾人清夢，自身也得不償失。