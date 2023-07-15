預計在未來幾天，美國參議院將審議一項跨黨派的法案，要求美國政府公開有關可能的不明飛行物（UFO）目擊事件的文件，政府已經拖延了十幾年。參議院多數黨領袖、民主黨人舒默（Chuck Schumer）與共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）攜手合作，希望強制披露有關政府正式稱之為「不明天空現象」（UAP）的資訊。

David Grusch tells NBC News he won’t speak to the media until after he testifies to Congress.#ufotwitter #ufo #uap pic.twitter.com/K1HcWeVtWp — UAP James (@UAPJames) July 15, 2023

據《路透社》15日報導，他們計劃將這項措施作為一項修正案提供，並納入正在國會審議的全面立法中，該立法將授權美國國防預算從10月1日開始的財政年度。

舒默的支持可望對他其他民主黨同僚產生影響，而朗茲是參議院情報委員會和軍事委員會的成員。舒默在上週五（7）的一份聲明中表示：「數十年來，許多美國人一直對神秘和無法解釋的物體感到著迷，早該是時候給他們一些答案了。」他還補充說，公眾「有權了解來源不明的技術、非人類智慧和無法解釋的現象 。」

這項修正案將要求美國國家檔案暨文件署（NARA）在「立即公開」收集所有政府機構有關於UAP的文件，並要求審查委員會給出為何將這些文件保密的理由。朗茲表示：「我們的目標是確保對於與UAP相關的任何調查或記錄保存的可信度」

根據這項措施，除非美國總統認證由於對國家安全造成直接傷害，否則文件必須在25年之內完全公開披露。該措施還規定，美國聯邦政府將對任何來源不明的技術以及任何可能由私人個人或實體控制的「非人類智慧」的生物證據擁有「徵收權」。