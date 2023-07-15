2023海洋派對本週末由「高雄國際帆船賽」登場，數10艘重型帆船齊聚愛河灣展開競技。市長陳其邁率領市府團隊與市議會隊伍進行友誼賽，雙方經過裁判長以國際差分計算規則宣布比賽結果，雙方均以48分19秒獲得優勝，市長與議長開心以香檳互噴，歡樂氣氛達到最高點。

「高雄國際帆船賽」今年首次與「台琉盃國際帆船賽」、「澎湖島帆船賽」串連合作，吸引數10艘國內外重型帆船報名參加，7月15日上午9時30分於愛河灣啟航至海上飆風競技，爭取最速的榮耀。

而上個月在愛河龍舟賽，議會隊以些微之差敗給市府隊，此次雙方轉移陣地至海上，以重型帆船再度較勁，精采的賽事必然是高雄海洋派對的亮點。

海洋局表示 ，為歡迎胖鯊魚「鯊西米」和他的好朋友「哇鯊米」、「蜜柑站長」及「貓貓蟲-咖波」等多位LINE貼圖明星蒞臨愛河灣海洋派對。下午2時開始營業的「Hi Young! 海洋市集」，將推出早鳥限量活動，包括愛玉冰品、海尼根及漂漂池、氣模車等遊樂設施，通通1元優惠。

在愛河灣周邊以手機掃碼，可以用AR實境召喚高雄熊和多樣海洋生物陪你漫遊愛河灣。下午5時更有重量級卡司「美秀集團」、「追風少女FALI」、「DJ JAXXON」火熱開唱。讓高雄熊與LINE貼圖明星化身最萌地主，陪伴每個民眾一同在愛河灣吹海風、看海景、嗨翻仲夏夜。

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