烏日區農會15日舉行「玩啤消暑 Chili好Chill」活動，總幹事張漢強上台致詞。（陳淑娥攝）

烏日區農會15日舉行「玩啤消暑 Chili好Chill」活動，以及農青交流座談。（烏日農會提供）

烏日區農會15日舉行「玩啤消暑 Chili好Chill」活動，以及農青交流座談。（烏日農會提供）

台中市烏日區農會首次結合烏日啤酒觀光工廠，15日舉行「玩啤消暑 Chili好Chill」活動，結合在地青年團隊黑皮泥思土地學院及台中市半路店文化生活協會的創意和活力，落實在地食農教育、辦理農文市集、建構農青共創基地及社區綠色照顧系統為四大行動方案。

今日活動於早上9點半熱鬧登場，烏日農會總幹事張漢強表示，烏日是啤酒的重鎮，今年首次結合啤酒觀光工廠推出活動，希望透過市集及相關活動，讓更多人認識在地文化特色。

Wuri幸福市集熱鬧滾滾，活動以烏日農產新星「辣椒」搭配烏日特產金牌啤酒為主軸，以食物日概念推廣「食農體驗、特色美食、夏日啤酒、藝文表演」的豐富活動，透過交通便利具指標性的場地、農產與文創商品、親子與青少年食農教育體驗，建構具有特色的農文市集，讓青年回鄉投入創新農業經營。

烏日農會指出，活動現場安排一起來辣到底cool健康操、農＆青的共創與交流座談，邀集人氣爆棚餐車、在地社區特色美食、農會優質農特產、啤酒文化園區導覽（明道中學產學合作）、烏日消防分隊暑期消防營、國軍後備指揮部國軍娃娃互動會、烏日達人藝文表演、抽獎活動等，深具教學意義和多元農業行銷的活動，吸引許多市民共襄盛舉。

玩啤消暑 Chili好Chill「Wuri幸福市集X食物日」活動以「烏日農會幸福領航，攜手農青共創未來」創新提案，榮獲農委會水土保持局「112年度青年回留農村創新計畫」的支持，落實在地食農教育、辦理農文市集、建構農青共創基地及社區綠色照顧系統為四大行動方案。

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