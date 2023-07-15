三屆賽揚獎得主薛爾瑟（Max Scherzer）即便有著過往成績背書，終究敵不過年紀漸長所帶來的影響，目前自責分率仍處4字頭，加上大都會本季陷入迷航，讓美媒《Jomboy Media》主持人克里斯羅斯（Chris Rose）認為，薛爾瑟（Max Scherzer）若在今年夏天離開大都會，有望和他大聯盟生涯第一支球隊響尾蛇重聚。

季前大撒幣卻不見效果，大都會打了半季，勝率卻在5成之下，戰績在國聯東區中只比國民優秀，和龍頭勇士已經來到遙不可及的18.5場勝差，大都會進入季後賽希望或許只剩下外卡資格，可惜依舊事與願違，在他們前面還有5支球隊正在排隊（不含外卡暫時領先者），試圖爭取進入季後賽。

大都會的衰敗讓人感到相當訝異，許多人認為他們應該在季中交易截止日前成為賣家，甚至建議脫手薛爾瑟以及韋藍德（Justin Verlander）兩張王牌。與此同時，遠在另一頭的響尾蛇相當令人敬佩，季初在國西雙強（道奇、教士）夾擊下，一度在分區獨占鰲頭，雖然已經龍頭寶座讓給道奇，響尾蛇仍有十足的把握前進季後賽。

迎接首個完整賽季的卡洛爾（Corbin Carroll）領銜響尾蛇打線，先發輪換陣容則以蓋倫（Zac Gallen）為首，但最近他們的2號先發凱利（Merrill Kelly）躺進了傷兵名單，輪值似乎需要一些幫助，克里斯羅斯認為老同學薛爾瑟是適合響尾蛇補強的目標。薛爾瑟2003年高中畢業後就參加選秀，不過直到第43輪才被選中，因此選擇先到大學精進球技，2006年選秀順位大暴漲，以首輪第11順位加盟響尾蛇，只是薛爾瑟生涯初期表現平平，效力響尾蛇3年後就被當成交易籌碼送出，來到老虎後職業生涯才開始騰飛。