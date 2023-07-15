矽品精密長期認養與助養家扶兒，15日邀請85名家扶兒開心暢遊遊樂園。（北家扶中心提供／陳淑娥台中傳真）

矽品精密長期認養與助養家扶兒，15日舉辦「矽品i公益-矽守童心傳遞愛」活動，邀請北台中、彰化兩地共計85名家扶兒暢遊樂園。矽品人力資源處部經理徐美惠表示，這幾年受疫情影響，許多家扶家庭陷入困境，公司有位助理同仁將每月捐助金額從400元提高至5000元，令人動容。

矽品志工社活動主辦志工陳羿帆表示，矽品精密舉辦「酷涼一夏~樂遊劍湖山」志工樂園日活動，自己的角色就是一日大哥哥，帶孩子們把所有遊樂設施都玩上一輪，藉由一整天的陪伴互動，除了溫暖受助兒少的心，也留下美好的回憶。

該活動與北台中及彰化家扶合作，來自北台中與彰化家扶中心共計85名家扶兒齊聚一堂，大家彼此互不認識，加上年齡從國小到國中不一，矽品志工社以舞會友，由矽品「小矽＆小品」、劍湖山樂園「KiKi＆KuKu」帶動跳炒熱氛圍，立刻讓志工與家扶兒快速破冰，現場歡笑聲此起彼落。

矽品資深志工小月2002年開始認養家扶兒，當初因921大地震災情慘重，自己行有餘力也希望幫助他人，至今已22年了。她說，每月捐款幫助家扶兒走出困境的同時，也像是栽培一個孩子長大，心裡有滿滿的成就感。

矽品人力資源處部經理徐美惠表示，這幾年疫情影響，許多家扶家庭陷入困境，公司廣邀同仁一起投入支持家扶兒，有位助理同仁將每月捐助金額從400元提高至5000元，承辦人擔心是不小心填錯數字，在聽到同仁肯定答覆後，真切感受到善心背後是無價的愛。

矽品精密指出，公司長期認養與助養家扶兒，每學期另有提供獎助學金，秉持對家扶兒的愛，深深肯定家扶學童逆境中努力向上的精神，始終支持著家扶的大小活動，也定期於公司內部宣傳推廣。

每年矽品與志工社舉辦多場活動，希望拋磚引玉邀請更多企業加入扶幼行列，矽品志工們以行動化做愛的力量，今年大家一起在樂園與青春共舞，相信會在孩子心中留下一個特別的記憶，孩子開心的笑顏，正是矽品精密持續讓愛傳遞最大的原動力。