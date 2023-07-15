現正值旅遊旺季，英、美等國陸續有民眾在旅程中或返家後渾身發癢，一查才知臭蟲上身，即使花大錢清消住所、置換家具，陰影仍揮之不去。許多專家提出實用建議，在入住旅館、返抵家門兩大環節各有務必注意事項，盼助更多人免受「蟲蟲危機」。

美國夏威夷檀香山國際機場今年5月下旬曾因發現臭蟲而緊急關閉3處登機門深度清消。美國肯塔基大學昆蟲系名譽教授波特（Michael F. Potter）說，任何場所都可能遇上臭蟲（或稱床蝨，bedbug）侵擾，學校、圖書館、醫院、辦公室、出租車、火車巴士、宿舍均有機會，飯店、旅宿這類地點則是主要散播熱區。今夏旅遊人次屢屢攀高，旅宿業人力仍處於短缺狀態，住宿環境除蟲作業恐怕力有未逮。

美國環保署指出，床蝨成蟲大小如同蘋果種子，體型扁長橢圓且為棕色，吸血後外觀呈紅棕色且體型更長、鼓脹如氣球。幼蟲體型更小，外觀呈半透明或偏黃的白色，若未進食，人類肉眼幾乎無法辨識；蟲卵呈珍珠白色，大小如針頭。床單或床墊上若有鏽色或微紅污漬，可能是蟲體壓碎所致；細微黑色斑點可能是臭蟲吸血後的排泄物；細小蟲殼可能是蛻皮產物；若侵擾程度嚴重，會飄散甜甜的霉味。

床蝨俗稱臭蟲，容易藏匿於床鋪。（示意圖／Shutterstock）

臭蟲不會傳播疾病，但叮咬人體可能引發感染甚至過敏反應。綜合美國有線電視新聞網、美國國家廣播公司地方台WPSD、英國《每日郵報》近日報導，再昂貴的飯店也難保不受臭蟲入侵，旅遊住宿、返家務必落實6項檢查與自保措施，降低把臭蟲帶回家的風險。

一，入住時別忙著拆行李，先檢查房間。除了拉開被套毯子，最好拆開床單查看床墊有無臭蟲蹤跡，床墊下方、床鋪底下的抽屜、床鋪與床頭板之間的縫隙也別放過，沙發、椅墊同樣要檢查。發現臭蟲跡象要立即通知房務人員，換房時避免選擇隔壁的房間，若有疑慮，直接換旅館。若換不了房間，在行李箱周圍套上塑膠袋或防護罩。

入住飯店房間後，第一時間最好檢查房內環境，以免臭蟲上身不自知。

二，行李箱袋別放床上或房內角落地上，最好放上行李架或梳妝檯，離床鋪愈遠、離門口愈近愈好。

三，衣物掛進衣櫥，避免放入抽屜。臭蟲不會飛卻會爬，從床上爬到附近的抽屜不成問題。

四，髒衣物會吸引臭蟲，務必裝入塑膠袋、束緊袋口，以防臭蟲爬入。

五，返家後，行李不要跟家中物品擺在一起。別在臥室拆行李，打開行李場所的地板以光裸為宜，免得「搭便車」到府的臭蟲得以藏匿於地毯。用手電筒仔細檢查行李箱袋，包括內外接縫、內袋，收納前用吸塵器徹底清理。夏季熱浪是有力幫手，把行李箱袋放進停在戶外的汽車裡1小時就能殺死臭蟲，車內溫度以高於攝氏60度（華氏140度）為宜。若有疑慮就扔棄行李箱袋。

六，帶回家的衣物一律清洗，包括乾淨衣物。用熱水洗衣，長時間以高溫烘乾或陽光曝曬，以殺死任何殘留的臭蟲或蟲卵。退而求其次的方法是把衣物放進深色塑膠袋置於戶外幾小時，利用高溫達到殺蟲效果。