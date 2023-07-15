現正值旅遊旺季，英、美等國陸續有民眾在旅程中或返家後渾身發癢，一查才知臭蟲上身，即使花大錢清消住所、置換家具，陰影仍揮之不去。許多專家提出實用建議，在入住旅館、返抵家門兩大環節各有務必注意事項，盼助更多人免受「蟲蟲危機」。

美國夏威夷檀香山國際機場今年5月下旬曾因發現臭蟲而緊急關閉3處登機門深度清消。美國肯塔基大學昆蟲系名譽教授波特（Michael F. Potter）說，任何場所都可能遇上臭蟲（或稱床蝨，bedbug）侵擾，學校、圖書館、醫院、辦公室、出租車、火車巴士、宿舍均有機會，飯店、旅宿這類地點則是主要散播熱區。今夏旅遊人次屢屢攀高，旅宿業人力仍處於短缺狀態，住宿環境除蟲作業恐怕力有未逮。

美國環保署指出，床蝨成蟲大小如同蘋果種子，體型扁長橢圓且為棕色，吸血後外觀呈紅棕色且體型更長、鼓脹如氣球。幼蟲體型更小，外觀呈半透明或偏黃的白色，若未進食，人類肉眼幾乎無法辨識；蟲卵呈珍珠白色，大小如針頭。床單或床墊上若有鏽色或微紅污漬，可能是蟲體壓碎所致；細微黑色斑點可能是臭蟲吸血後的排泄物；細小蟲殼可能是蛻皮產物；若侵擾程度嚴重，會飄散甜甜的霉味。

床蝨俗稱臭蟲，容易藏匿於床鋪。（示意圖／Shutterstock）
床蝨俗稱臭蟲，容易藏匿於床鋪。（示意圖／Shutterstock）

臭蟲不會傳播疾病，但叮咬人體可能引發感染甚至過敏反應。綜合美國有線電視新聞網、美國國家廣播公司地方台WPSD、英國《每日郵報》近日報導，再昂貴的飯店也難保不受臭蟲入侵，旅遊住宿、返家務必落實6項檢查與自保措施，降低把臭蟲帶回家的風險。

一，入住時別忙著拆行李，先檢查房間。除了拉開被套毯子，最好拆開床單查看床墊有無臭蟲蹤跡，床墊下方、床鋪底下的抽屜、床鋪與床頭板之間的縫隙也別放過，沙發、椅墊同樣要檢查。發現臭蟲跡象要立即通知房務人員，換房時避免選擇隔壁的房間，若有疑慮，直接換旅館。若換不了房間，在行李箱周圍套上塑膠袋或防護罩。

入住飯店房間後，第一時間最好檢查房內環境，以免臭蟲上身不自知。

二，行李箱袋別放床上或房內角落地上，最好放上行李架或梳妝檯，離床鋪愈遠、離門口愈近愈好。

三，衣物掛進衣櫥，避免放入抽屜。臭蟲不會飛卻會爬，從床上爬到附近的抽屜不成問題。

四，髒衣物會吸引臭蟲，務必裝入塑膠袋、束緊袋口，以防臭蟲爬入。

五，返家後，行李不要跟家中物品擺在一起。別在臥室拆行李，打開行李場所的地板以光裸為宜，免得「搭便車」到府的臭蟲得以藏匿於地毯。用手電筒仔細檢查行李箱袋，包括內外接縫、內袋，收納前用吸塵器徹底清理。夏季熱浪是有力幫手，把行李箱袋放進停在戶外的汽車裡1小時就能殺死臭蟲，車內溫度以高於攝氏60度（華氏140度）為宜。若有疑慮就扔棄行李箱袋。

六，帶回家的衣物一律清洗，包括乾淨衣物。用熱水洗衣，長時間以高溫烘乾或陽光曝曬，以殺死任何殘留的臭蟲或蟲卵。退而求其次的方法是把衣物放進深色塑膠袋置於戶外幾小時，利用高溫達到殺蟲效果。

文章來源：Bedbugs: What travelers need to know this summer
文章來源：The best ways to avoid bed bugs during summer travel
文章來源：Don't let the bedbugs bite! Six ways you can prevent bringing the pesky little critters home from your holiday
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