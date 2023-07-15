美中貿易戰打了5年多，倒底誰是贏家呢？財信傳媒董事長表示，美國前總統川普祭出貿易戰，全球媒體都認為兩隻大象打架，將兩敗俱傷；還有專家警告，少掉中國大陸這一塊市場，全球經濟將崩潰；甚至說，拜登政府封鎖中國科技產業，一旦北京反撲，美國會跪地求饒。如今回頭來看，外界的這些疑慮似乎都沒有出現。

謝金河在臉書發文指出，2017年川普祭出貿易戰，正式揭開美中角力的序幕，那個時候，全世界的媒體都認為兩隻大象打架，兩邊將兩敗俱傷，台灣的媒體及工商界人士都説：兩隻大象打架，千萬不要選邊站，否則會被踩死。

他說，如果大家回頭看看2017、2018年媒體報導，大多數都認為，中國是世界工廠，世界上沒有任何一個國家可以取代。也有説，美國封鎖中國科技產業，一旦中國自力研發成功反撲，美國會跪地求饒！新加坡學者馬凱碩沾沾自喜他的觀點。也有認為，中國是世界不可或缺的大市場，少掉中國這一塊，全球經濟將崩潰。

經過5年多，回頭來檢視，謝金河直指抖音最喜歡唱衰美國，強烈主張東升西降，不過，這些年大家的疑慮似乎都沒有出現。他也提出五大重點觀察。

1】貿易戰前，阿里市值8626億美元、騰訊9551億美元，當時蘋果、微軟市值1兆多美元，現在蘋果3兆美元、微軟2.5兆美元，阿里只剩下2千多億美元，騰訊剩下4千多億美元。這些年，中國科技股市值嚴重縮水。

2】美國已經升息10次，升20碼，中國不斷降息，6月CPI零，PPI負5.4%，正在墜入通縮的深淵。而美國努力升息，股市卻頻頻大漲，大型科技公司股價頻創新高，深滬港股市卻疲弱不振。最近中國國務院總理李強努力為新經濟企業鬆綁，鼓勵人民多消費，但居民則努力把錢存起來。

3】大家認為中國的生產基地移不走，但印度、東協、墨西哥和波蘭正努力崛起，製造業大規模從中國移出。這些年，日本經濟在大家看衰中穩健爬升，這是地緣政治加持日本的力量，要讓日本有足夠實力牽制中國。

4】過去30年，中國快速崛起，是美國號召全球製造業到中國投資，現在，美國號召大家離開，留下的是高工資、高房價，緊接著泡沫調整壓力就來了，這是眼前中國的難題。

5】在地緣政治角力下，台商如果選錯邊，也會丟了訂單，最近一家工業電腦大廠，原供應無人機電腦主機，一部分生產基地在中國，被從供應鏈中剔除，股價有一天跌停。這個選邊壓力，不知不覺降臨在企業身上。