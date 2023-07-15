五峰鄉油羅山又發生登山迷路事件，1對夫妻從油羅山三角點返回第一登山口時迷路，15日下午2時45分打119報案，新竹縣消防局取得定位座標，請夫妻倆不要移動位置，調派五峰分隊前往救援。

新竹縣消防局指出，下午2時45分指揮科受理五峰鄉油羅山登山迷路，報案人為張姓和薛姓夫妻，2人在油羅山三角點返回第一登山口時迷路，指揮科取得定位座標（24度37分43秒、121度10分17秒），並請夫妻倆不要移動位置，五峰分隊已前往救援。