一架美軍P-8A反潛機13日通過台灣海峽中線，由北往南飛行，共軍則有26架各式軍機附近監控；中共軍機開嗆美軍「你已接近我領空，立即離開，否則將遭到攔截」，美軍飛行員回應「根據國際法，保障合法航行」。退役中將帥化民表示，美國現在靠近中國大陸邊界，中國大陸就直接攔截了；美國口口聲聲要維持以前的姿態，維持不了多久。

針對中美軍機隔空互嗆，帥化民14日在中天《全球大視野》節目中表示，這牽涉到兩個觀念，美國是認為是在全世界自由航行，在國際水域來去自如。但是中國大陸的觀念，是台灣海峽是它的內海。

帥化民接著指出，以前美國還遵守海峽中線以東、還是以西。但美國現在靠近中國大陸邊界，中國大陸就不再沉默了，就直接攔截了。

帥化民認為，美國口口聲聲還在維持以前的姿態，這維持不了多久。最近幾個海上的攔截，美軍被逼著船轉彎；天上攔截，美軍被逼著改變航向，這就是態度的一個轉換，中國大陸不再示弱。