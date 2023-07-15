由UTR所創辦的國際職業網球巡迴賽在歐美國家非常盛行，這次由中華民國創新體育協會爭取到主辦權也是第一次繼日本、杜拜後第三個在亞洲辦理的國家。此次邀請來自世界各國的職業網球好手齊聚新北市爭奪總獎金8萬美元、每站獎金2萬美金的賽事，明日將上演台日冠軍爭奪戰。

UTR國際職業網球巡迴賽依照UTR國際排名排序每站僅20名選手參賽， 首站男子組共有9名外國及11名台灣選手參賽，身為地主代表的台灣選手將迎戰來自美國、澳洲、日本及印度等各國好手，並將於16日進行最終排名賽。

這次賽事的特色有別於網球單淘汰制，20名選手分成4組採3盤2勝制 ))，每個小組5名選手每位選手須經過分組循環賽4場的積分賽，以各組排名相對應名次進行單淘汰，台灣選手有 駱建勛、尤敬謀、徐傳恩、張子隸、傅宏霖、林維德、蔡承恩、湯城、 Calvin Wang ，另外兩位外卡選手為賴禹舜 及地主新北全運選手歐傑文參賽。

男子站前兩名種子分別為印度 Ishaque Eqbal 及日本 Shunya Maruyama 印度 Ishaque Eqbal 去年最高 ATP 單打排名897名日本Shunya Maruyama 最受 矚目，他曾經於青少年時期拿下4座 ITF 雙打冠軍， 目前在美國NCAA網球聯盟裡享有盛名，除了網球成績以外更得到內布拉斯加州學者運動員榮譽榜（ 2019 年、 2020 年、 2022 年），截至 15 日小組 積分賽中也是20位選手中唯一以4戰全勝晉級，4 強 戰打敗林維德 ，明天將與駱建勛進行台日冠亞軍戰。