Makiyo（川島茉樹代）在去(2022)年嫁給醫美老公金先生，誰料結婚才過1年，今(15日)便在臉書宣布已在昨(14日)離婚。事實上，自去年10月開始，Makiyo與老公間便屢發生爭吵，女方更多次在直播及節目內批評老公。

Makiyo過往曾在節目《命運好好玩》中透露自己在產後與老公因小事屢屢產生爭執，原因之一是她在產後為避免頭痛、嘔吐，足足躺了13個小時，但因睡不著、狂冒汗，而感到相當痛苦，導致她脾氣變差，看什麼都不順。此外，還有一次是金先生某天看到睡著的自己滿頭大汗，貼心地幫忙擦汗，接著拍老婆的臉並上傳到限時動態告白，然而Makiyo因看不懂對方表達的語意、不明白為何要看限動才能知道對方笑的原因，使其成為爭執的導火線。

此外，Makiyo也在節目中表示自己的怒氣因種種事件累積起來後爆發出來，並因此罵老公「笨蛋」、「你很垃圾」等字句，本以為是口頭玩笑，誰料老公卻突然火氣上來，開口：「妳說我垃圾，怎麼了嗎？從來沒有人罵過我垃圾。」更因此直接拿行李箱「負氣走人」。對此，Makiyo直言自己有被嚇一跳，是後來雙方互相道歉、說清楚後才和好。

罵尪垃圾爆婚姻衝突！Makiyo還原始末真相大白。（影片來自命運好好玩YouTube，如被移除請見諒。）

事實上，Makiyo與老公過往便屢傳爭執，女方更在去年11月時開直播控訴老公的多項罪狀，舉凡逼她一天要喝3500cc的水快速瘦身、搶吃月子餐、買飲料都加冰塊等舉動，而今Makiyo在臉書上曝光兩人的婚姻走到盡頭，也讓網友看了感到不勝唏噓。