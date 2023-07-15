桃園市政府實施容積移轉代金制度，2年多來累積逾百億元，藍綠議員都大聲齊呼盼釋出用在地方建設，市長張善政拍板在林口都計區試辦，挹注在因用地取得卡關的大坪頂公園和大崗高中，希望加速取得土地，打造龜山區旗艦公園和大坪頂地區新設高中。

桃園市自2021年起實施容積移轉及代金雙軌制，民眾及建商可選擇容積移轉捐贈公共設施保留地或繳納代金方式增加容積，迄今林口都計龜山區容積移轉代金收入已將近30億元。

都發局長江南志表示，林口都計公九及文高三用地於1975年即畫設為公園及學校用地，過去只能仰賴編列預算或等待民間申請容積移轉捐贈方式取得土地，但受限於土地徵收費用極高推動牛步，像是大崗高中，光用地費就高達70億元。

江南志說，新市府上任後重新盤整檢討都市計畫和容移代金，在張善政拍板下，除決議將大崗高中預定地從4.7公頃縮小為2.7公頃，其餘解編重劃、活化利用外，2.29公頃大坪頂公園則要運用林口都計容積移轉代金優先取得公園用地，目前已取得1.95公頃，預估用地費還要8.5億元，工務局將於今年啟動用地取得，打造成龜山區的旗艦型公園，力拚本屆任期內落成啟用。

江南志說，歷經半世紀的等待，許多引頸期盼的居民都已是第二代，終於能夠啟動，著實是地方的重大發展。他指出，容轉代金挹注於公園、學校等新闢工程用地取得，需地部門再配合編列工程預算，可使各項建設效益最大化，至於已開闢、未徵收的市區道路，只要符合法令規定，會和工務局商量提撥一定金額來取得這些土地。

一路在議會催生促成容移代金回歸地方的龜山區議員牛煦庭聞訊直呼：「龜山人的公道，我討回來了！」直指大坪頂文高三、公九用地位在都市核心區，但區位的優勢、飛漲的地價，不能成為建設停滯的原因，慶幸當初自己夠積極調閱資料，找到容移代金財源，更慶幸張善政和江南志說到做到，正式宣示龜山的容移代金優先投入大坪頂公園的擴大、與大崗高中的設置，期待終結荒煙蔓草，迎來公共建設。

市長張善政說，大坪頂公園將藉由全齡化設計，營造具備社交性、群聚性、活動使用性、舒適及安全性的空間，適合不同年齡層孩童的遊戲場域，符合在地民眾需求，持續創造公共空間更多元的價值，讓市民享有更多的綠地空間。