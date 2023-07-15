國際影后張曼玉（Maggie）息影多年一向低調，不過去年11月她無預警開通抖音帳號，讓粉絲都相當驚喜，但她在今年元旦上傳和好友倒數影片後，就沒再更新，直到日前才又曬出影片，分享一段她在巴黎的生活。

張曼玉6日更新抖音，曬出一段在巴黎豪宅製作晚餐的影片，只見穿著灰色針織衫的她，將長髮隨意紮起，雖然脂粉未施、打扮簡單樸素，卻難掩女神氣場，而她熟練的在廚房洗菜、備料，看起來經常下廚。

張曼玉曝光18年前拍攝的生活影片。（圖／取自張曼玉抖音）

張曼玉住處寬敞明亮。（圖／取自張曼玉抖音）

此外，她也曝光住處的內部空間，寬敞簡約又採光明亮，相當舒適，不過其實這段影片是拍攝於2005年，也就是18年前，但雖然她沒曝光最新模樣，但從她的定位，可以知道目前她人在英國。

其實，息影多年的張曼玉，近年來頻被曝光暴瘦、面容憔悴衰老的照片，被指顏值急速崩壞，但不拍戲的她，轉換跑道追逐音樂夢，創作歌曲、錄歌、組團並開個人音樂會，生活過得相當愜意，從她臉上可看出自信的光采，相當享受單身的生活。