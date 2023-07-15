明（16）日於中正區凱達格蘭大道及中山南路等路段8時至22時申准舉辦「7月16上凱道，公平正義救台灣表達公民訴求」集會活動，中正第一分局將實施交通管制。

管制情形如下：

一、舞台及LED螢幕設備搭設【第一階段】： 凱達格蘭大道【中山南路至公園路】，於7月16日(星期日)0時起管制全線車道，禁止車輛通行。(視交通狀況提早或延後管制)

二、擴大集會地點周邊交通管制【第二階段】：因應現場人數溢出集會地點，為維護活動交通秩序與安全，屆時視狀況管制中山南路【忠孝西路至愛國西路】北往南全線車道、中山南路【徐州路至愛國東路】南往北全線車道、仁愛路1段【林森南路至中山南路】往西快、慢車道全線、信義路1段【林森南路至中山南路】往東全線車道。

另有關總統府前凱達格蘭大道【重慶南路1段至公園路】、懷寧街【寶慶路至貴陽街1段】、公園路【愛國西路至襄陽路】及貴陽街1段【重慶南路1段至中山南路】，將視維安情形，架設必要之安全設施及實施交通管制。行經上揭管制區域內各路線公車，亦由臺北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

集會活動交通管制措施將隨時提供警察廣播電臺插播路況報導，中正第一分局特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警之指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。