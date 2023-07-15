正所謂躺著也中槍，有些人認真做事、安分守己，卻總是引來側目，被人給利用，《搜狐網》運勢專欄就點名4星座工作能力一流，卻擁有招黑體質，動不動就被人說閒話，或是成為攻擊箭靶，不過即便如此，他們從來不屑回應，只會默默遠離。

▍水瓶座

水瓶座個性耿直，不懂得逢迎拍馬，有什麼話就說什麼，這也使得他們容易得罪人。不過即便如此，水瓶座不會被外界不友善的態度所影響，而是專注在自己的領域上，面對那些閒言閒語，水瓶抱持著對方開心就好的心態，從來不會回應，甚至還會抱持看戲的心態，好奇對方如何詆毀自己。

▍獅子座

獅子座個性心直口快，本身沒有壞心眼，只不過因為脾氣一上來，容易讓局面更加難堪，若是對方態度放軟，獅子還能好好說話，否則現場氣氛很容易搞得劍拔弩張。至於外界的閒言閒語，獅子從來不當一回事，也很少回應，畢竟說穿了只是流言蜚語，要他們特別澄清，只會顯得自己沒事找事。

▍射手座

射手座表面上看起來一副傲嬌模樣，但其實內心相當在意外界評價，卻又喜歡裝作雲淡風輕的樣子。面對人們在背後議論，射手座都是一種無所謂的樣子，哪怕對方有誤解，他們也懶得解釋，但明明心中很在意，是個矛盾的綜合體。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，不過處理事情時，因為考慮得太多，有時會做出讓人跌破眼鏡的決定，招來許多不必要的誤解，甚至淪為眾人箭靶。不過即便如此，處女座在面對他人的閒話時，總是抱持著自己沒做錯什麼事情的態度，任由別人嚼舌根，從來不屑回應。