男星王力宏近期有一段「4人運動影片」在網上瘋傳，及指控他私生活混亂等言論，引起熱議。但王力宏工作室終於在蒐證完成後，發聲提告強調「抹黑零容忍」，還點名7位網路用戶盡快刪除不實言論，否則將採取法律措施，決定追究到底。

王力宏工作室今（15日）在微博發聲，近期有部分人士在網路上散播假消息，並針對王力宏的侮辱、誹謗性言論，還散布謊稱「4人運動影片」，痛斥該行為已損害王力宏名譽，更影響他正常生活；而工作室因進行蒐證，故延遲澄清的時間，目前已蒐證完畢。

而工作室強調，王力宏4人運動片等相關言論均為謠言，更點出7位網路用戶，他們涉嫌侵權行為都已有證據，若依舊不刪除不實言論，工作室和王力宏本人都會遵循法律途徑，採取「行政投訴、民事起訴甚至刑事誹謗。最後也補充說，工作室會持續關注網路上各種有關王力宏的動態，「堅持對網路造謠、惡意抹黑行為零容忍」。