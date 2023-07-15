嘉義和聯境金虎爺會成立10周年，今天前往新港奉天宮及新港金虎爺總會謁祖進香，並在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，人潮滿滿，市長黃敏惠前往參拜，並點燃起馬炮，祈求神駕遶境賜福，庇佑人民安居樂業、幸福安康。

嘉義和聯境金虎爺會進香回駕遶境大典，在嘉義市金山路布置祭壇，全國各分會的大量人潮湧入現場，超過50個陣頭與民俗藝術團體參與盛會，熱鬧滾滾。

市長黃敏惠、嘉義縣議長張明達、嘉義金虎爺會榮譽會長洪斐昭、新港奉天宮董事長何達煌、立委王美惠、蔡易餘及多位議員前往參拜，共同點起馬炮，祈求神駕遶境賜福全嘉人。

黃敏惠市長致詞感謝和聯境金虎爺會以宗教信仰，凝聚各界力量，安定民心，同時藉由活動，捐贈20萬元公益消費券，濟助弱勢。

嘉義和聯境金虎爺會表示，配合遶境活動特別設計百餘個攤商市集，該會捐贈20萬公益消費券，給西區8個里及11個公益團體，由里長發送給中低收及邊緣戶，邀請弱勢團體及邊緣家庭持券消費。