台東馬當部落豐年祭少見青年返鄉參與身影，耆老盼新聚會所扭轉過去「曬太陽很辛苦」的印象。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣境內各部落陸續展開豐年祭典，全台人數最多的台東市阿美族馬當部落也在今舉辦豐年祭，但返鄉參與的青年卻不如往年，部落耆老盼青年看見部落首次在自己的聚會所舉行豐年祭，扭轉過去「曬太陽很辛苦」的印象。

部落耆老陳藍姆洛表示，長年以來多數部落年輕人出外工作，過去都很熱情返鄉參與祭典，但近年明顯減少許多，希望藉著機會，讓身處外地的部落族人看見在自己的聚會所舉辦豐年祭的畫面。

原民會核定全台735個原住民部落，台東市馬當部落人數達3000人，榮登全台第1大部落，但多年來受限土地問題苦無聚會所，經縣府爭取經費、解決用地問題，今年6月中下旬完工啟用多功能聚會所暨文化健康站。

台東市馬當部落今上午在自家聚會所舉行豐年祭，縣長饒慶鈴、縣議員陳政宗、方賢仁、立委高金素梅等人出席同慶。縣長饒慶鈴表示，很高興讓馬當部落75年來，第1次在聚會所舉辦豐年祭，不僅交通方便還可以遮陽，不必再向學校或私人借場地。

陳藍姆洛說，往年豐年祭籌備組的青年人數約10人，但今年卻只有3個人，因為在外部落年輕人接獲祭典通知時，以為又要在露天的場地曬太陽，參與意願降低，但今年「我們可以盡情地在自己的聚會所舉行祭祖」，傳承傳統文化。

台東縣原住民行政處指出，台東是全國原住民人口最多縣市，今年各部落的豐年、收穫祭典陸續展開，持續到8月20日，共計有139個場次，也提醒各族群祭典有些禁忌，遊客事先應瞭解，勿妨礙或干擾祭典進行，尊重珍貴部落文化。