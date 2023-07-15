雲林縣15日新增6例本土登革熱確定病例，均居住在古坑鄉，為11及12日通報的疑似個案，經社區快篩站篩檢及醫院通報確診，目前由疾管署檢驗確診已累計33例。縣環保局也針對積水容器進行全面巡查，至15日已開出17張罰單，強調開罰是希望民眾積極配合防疫工作，讓自己與他人都能減少染疫風險。

雲林縣衛生局表示，雲林縣確診33例，分別為古坑鄉東和村5例，高林村1例、荷苞村18例、古坑村1例、水碓村2例；斗六市鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例；台西鄉海口村1例。

防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並加強孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時展開附近住戶健康監視，以及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施，希望降低疫情擴散風險。

為迅速找出隱藏及早期個案，衛生局與各衛生所16日將持續派員至荷苞村實施逐戶訪視衛教，若發現疑似登革熱症狀民眾，立即抽血進行登革熱NS1快篩。另也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案，可配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並立即通報，避免疫情持續於社區中擴散。

縣環保局指出，登革熱防治須民眾與政府共同配合，只要有0.5公分積水，就會成為孳生病媒蚊的溫床，因此14日起加強全縣積水容器稽查，14日古坑鄉共開罰10件，地點為荷苞村5件（6000元／案）、東和村5件（1200元／案）；15日古坑鄉7件（1200元／案），地點為永光村6件、永昌村1件。