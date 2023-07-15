現年23歲的台灣男子跳遠新生代好手林昱堂，15日在曼谷亞錦賽第四次驚天一跳跳出8公尺40，改寫乃慧芳於1993年所創的8公尺32全國紀錄，並且為中華隊奪下本屆賽事首面金牌。

身兼短跑和跳遠兩項的林昱堂，雖然身上有傷無法進入男子400公尺接力隊，但他仍在專長的跳遠項目有出色表現，尤其是今年5月初在木南道孝挑戰賽最後一次試跳跳出8公尺12生涯最佳成績逆轉奪金，讓他一舉成為歷年來第四傑(僅次於全國紀錄保持人乃慧芳8公尺32、趙志國8公尺16以及學長林佳興的8公尺14)。

這次中華隊歷經前兩天的男子400公尺接力賽與男子110公尺跨欄陳奎儒的失敗之後，終於在今日迎來好消息。林昱堂第一次就跳過8公尺10並列第一，第三次在順風1.5秒的情況下又跳出8公尺09，進入後三跳決賽的他篤定了心情，第四跳從起跑、助跑都抓住了機會，奮勇跳出8公尺40的成績，不但改寫了30年來的全國紀錄，更是跳過今年世錦賽8公尺25、明年巴黎奧運8公尺27的參賽標準，成為台灣第一位拿到巴黎奧運入場券的台灣田徑選手，也是繼射擊楊昆弼和游泳王冠閎之後，第三位取得巴黎奧運門票的台灣選手。

若依2020年東京奧運奪牌成績來看，林昱堂的8公尺40能拿到銅牌，也僅次於金銀牌選手1公分差距，林昱堂的這驚天一跳非常有水準，接下來的杭州亞運會上可望突破台灣田徑界半世紀男子金牌荒。