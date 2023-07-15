鴻海創辦人郭台銘將參加3場《董事長開講》粉絲見面會，主持人為國民黨台北市議員徐巧芯，徐巧芯對此表示，若郭台銘當場宣布參選總統就會馬上離開．前民進黨立委沈富雄認為，郭董3場見面會，徐巧芯都去，她「玩過頭了」。

沈富雄14日在政論節目《少康戰情室》表示為吳子嘉有3場見面會是要給郭董的，徐巧芯說她每一場都要去主持，她的理由是，郭董要講到經濟問題，她對台灣未來的經濟有興趣，所以她要去，在同一個場學習；如果在這個場合的過程當中，郭董宣布要參選，她馬上離開。

沈富雄覺得，徐巧芯玩過頭了。因為郭董絕對不會在現場宣布要獨立參選，所以徐巧芯想去就講嘛；況且徐巧芯這個時候3場都去參加郭董的場，真的不宜。

另外，針對民眾黨總統參選人柯文哲見面會高雄場，傳因報名人數不如預期突然取消，國民黨台北市議員張斯綱認為，因人數或是見不到面，就把活動砍掉，這個實在不成理由。像這種活動，基本上就是靠自己的族群去，可在自己的群體裡面宣傳，1800個座位，去動員一下中南部的柯粉，座位其實很快就會填滿，非常容易。像他幾分鐘之內，就募款上千萬，何況這是免費活動，基本上很快就會填滿。