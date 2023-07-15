東非國家索馬利亞日前發生重大飛安事故，一架小客機降落時，因為不明原因，整架飛機衝出跑道，撞上機場外圍的水泥護欄，導致機身瞬間斷成兩截。幸運的是，機上34人中，只有2人受到輕傷，而當局也立刻針對這起事故展開調查。

根據「今日美國」、《紐約郵報》、Simple Flying網站報導，這起意外發生在當地時間11日中午12時23分左右，一架「哈拉航空」（Halla Airlines）班機降落在索馬利亞首都摩加迪休的阿德國際機場（Aden Abdulle International Airport），飛機正在跑道上滑行時，突然偏離方向，朝機首左前方衝出跑道，在草地上轉了一圈後，側腹猛烈撞擊機場圍籬，攔腰斷成兩截。

#Ongoing a Halla Airlines EMB-120 [6O-AAD] crashes in Mogadishu (Somalia). First reports state there were 34 aboard, with 2 injured. On landing, the airpllane left the runway and hit a fence. Updates when possible. pic.twitter.com/OeJFJmcQue — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) July 11, 2023

Halla Airlines Embraer EMB-120 Brasilia (6O-AAD, unk origin) was damaged beyond repair in a landing accident at Mogadishu-Intl Airport (HCMM), Somalia. An unknown number of the 30 people on board were injured. The flight from Garowe veered off the runway where it came to hit… pic.twitter.com/OxYhrosMkJ — JACDEC (@JacdecNew) July 11, 2023

從畫面中可以看到，撞機現場頓時揚起大量塵土，輪胎從機身上噴飛，整架飛機嚴重毀損，場面相當驚險。當時飛機上載了30名乘客和4名機組人員，不過並沒有造成任何死亡，只有2人受到輕傷，算是不幸中的大幸。當地官員表示，飛行員操作失誤，可能是造成這起事故的原因。美聯社報導則指出，機場當時天氣多雲。

往返摩加迪休機場的主要國際航空公司包括土耳其航空、卡達航空和阿提哈德航空。