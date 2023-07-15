716公平正義救台灣遊行明(16日)將登場，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲都將參加。前立委郭正亮今斷言「人數不會少」，他指出主辦的館長陳之漢是網紅，觀看直播的人數很多，動員量不可小看，而民眾黨黨公職全員都要參加，現場支持柯文哲的民眾也會很多，既然侯友宜也會出席，總要安排一些人在台下鼓掌。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，716遊行的主辦方預定的參加人數是10萬人，「館長」陳之漢近幾日的直播也都在談這場遊行，看直播的人也很多，「動員量不可小看」。

郭正亮認為，這場遊行會是一個指標，館長是網紅，「到底能夠動員多少人出來?」；他也提到，民眾黨的黨公職都要到現場，這也是考驗民眾黨在北部、至少在雙北的實力，因為大家都認為這是挺柯P的場，「我覺得人數不會少」。

郭正亮指出，候選人都會去、各黨的立院黨團也都有受邀出席，那柯文哲上台演說和民眾黨立委、市議員上台講話時，一定會有很多支持者在台下鼓掌，那侯友宜總要有一點人在台下幫忙鼓掌，不知道侯有沒有動員人參加，但應該不會是安排侯友宜單槍匹馬、一個人去現場。