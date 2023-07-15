本週五（14）白俄羅斯官媒前往阿西波維奇（Osipovichi）的訓練基地進行採訪，白俄羅斯的義務役、自願役士兵以及軍士官，已經開始接受俄羅斯瓦格納傭兵教官訓練，白俄軍部隊已經開始接受第一手戰傷戰術救護、構工訓練、戰鬥工兵訓練，掌握戰場移動和戰術射擊技能等多種軍事學科，瓦格納戰士目前擔任許多軍事學科的教官，此外，俄羅斯前往白俄羅斯的公路上，民眾也拍攝到大量皮卡車車隊正駛向白俄羅斯。

Approximate route of the Wagner group column moving in Belarus. The column included at least 60 vehicles, among them 10 trucks, 3 buses, UAZ Patriot pickups, vans (Bukhanka), etc.

As of 08:00, the column continued moving towards Asipovichy. pic.twitter.com/1udwqvMCyN — Belarusian Hajun project (@Hajun_BY) July 15, 2023

綜合白俄羅斯官方軍聞社《VoyenTV》14日報導以及公開資訊情報來源，俄羅斯傭兵組織「瓦格納」於6月24日一日譁變，對普丁政府和俄羅斯的政治穩定帶來巨大衝擊。在白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，普丁同意放過叛亂分子。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）6月27日在海牙表示，瓦格納傭兵及其領袖普里戈津（Yevgeny Prigozhin）跟瓦格納現身白俄羅斯，是一個嚴重的威脅，而本週五俄羅斯民眾也拍攝到了瓦格納車隊前往白俄羅斯的影片。

⚡️Supposed Wagner column spotted in Belarus pic.twitter.com/MCyyVTlYl7 — War Monitor (@WarMonitors) July 14, 2023

除了杜達之外，2位波羅的海外長也敦促北約增強聯盟東部邊界的防務，以應對瓦格納私人軍事公司在白俄羅斯部署的情況。其他北約國家，包含拉脫維亞和立陶宛外長也呼籲在接獲瓦格納首腦將在白俄羅斯建立新基地後，需要增強北約東部邊界的安全。