桃園市農業局為拓展行銷，首度和直播主、量販店合作，15日除邀請藝人小嫻線上叫賣，也宣布即起在家樂福北台灣10分店都能買到正宗拉拉山水蜜桃。（蔡依珍攝）

拉拉山水蜜桃正當時，桃園農業局為拓展行銷，首度和直播主、量販店合作，15日除邀請藝人小嫻和剛當選的水蜜桃公主王艾妮、高薛采鳳線上叫賣，也宣布即起在家樂福北台灣10分店都能買到正宗水蜜桃，也希望藉此契機讓桃園農特展打進量販店，幫助在地小農。

農業局長陳冠義說，拉拉山水蜜桃已是桃園市明星級農產品，但市府仍不斷以創新行銷思維，協助農民銷售，首度以線上直播方式，與「陽光女神」小嫻合作線上直播，推廣拉拉山水蜜桃，水蜜桃公主王艾妮、高薛采當場品嚐笑讚：「吃了會和我一樣甜美！」成功吸引近2000人同時上線觀看，8粒裝10分鐘完售，500盒全數售罄。

陳冠義說，直播的地方選擇在家樂福，則是展現農業局線上、實體並進拓展農產品銷售通路的精神，他指出，過去民眾多在網路被動訂購，且還要運費，首度前進量販店，讓民眾逛街就能採買，上架費全由市府埋單，也希望透過水蜜桃打開更多通路，讓農民們不再有後顧之憂，全心培育種植優質桃園農特產品，未來盼能拓展到觀音大園西瓜、復興甜柿等。

陳冠義提醒，拉拉山水蜜桃外形有底部渾圓、柄部有道溝、果皮有絨毛3大特徵，今年產量有280噸、產值約7.1億，在家樂福、復興區農會網購平台、農業局舉辦的水蜜桃展售活動等具公信力的通路選購，保證能品嚐到最原汁原味的拉拉山水蜜桃。

家樂福公關經理張君鴻指出，為了推廣食在地、品自然，特別與桃市府合作，由農業局協助果農從產地出貨，透過家樂福通路，讓拉拉山果農們生產的水蜜桃，可以順利完銷，也讓更多消費者有機會認識、選購，未來也希望桃園在地更多優質的農產品，都能在家樂福買到，為協助小農共盡心力。