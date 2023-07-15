國民黨總統參選人侯友宜在臉書貼出，民進黨社會住宅跳票，內政部長林右昌還說，「是你們年輕人在挑地方」，對此，林右昌表示，他從未說過「是你們年輕人在挑地方」這句話！這句話請侯市長的貼文刪除收回去，請不要刻意造假，惡意栽贓嫁禍，就算你因為總統民調始終第3名，但也不能夠因為著急，而口不擇言，這不是總統候選人該有的水準。

林右昌說，侯市長所提五大住宅政策，他看了也覺得不解，許多都是現在已經在推動，甚至是中央地方長久合作的政策，怎麼還拿來當未來的政見呢？畢竟他已經當過新北市8年副市長、4年多的市長，這樣會讓人還以為現在的新北市長是別人。

林右昌指出，他要請侯市長研究一下，你家人所持有的文大高價宿舍建物，能夠考慮以合理的價格加入我們內政部營建署包租代管的計劃，用合宜的價格租給同學，如果你願意這樣做，我相信文大同學們一定會感謝你的。

林右昌指出，台灣居住正義政策是從蔡英文總統上任後，在2017年才真正起步，不管是持續興建社宅、實價登錄、包租代管、300億租金補貼、中產以下房貸支持方案、上週剛公佈的青安貸款減息等方案，都是要減輕民眾居住負擔（不管是買還是租），去彌補過去社宅興建數量不足的問題，或許這些努力還無法全面解決問題，但這幾年小英政府的確已經全力擴大財政支持，全面改善當中。

林右昌表示，現在，不管是市地重劃、區段徵收都要納入社會住宅的規劃，這都是營建署現在正在進行規劃的工作，侯市長卻煞有介事地提為政見，真的有點搞不清楚狀況。

他想提醒侯市長，在臉書大談住宅政策的同時，請不要忘記新北市政府從去年（111年）就沒有發包新建社會住宅，社宅規劃「嚴重落後」，其實政見不用講那麼多，可以先從新北市做起，你現在是新北市長都不做了，還講到以後去？