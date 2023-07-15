山東煙草專賣局近日發佈2023年高校畢業生招聘公告，引發熱議。招聘公告要求，應聘人員不得應聘錄用後即構成幹部任職迴避情形的崗位，也不得應聘與本人有夫妻關係、直系血親關係、三代以內旁系血親關係以及近姻親關係的人員擔任領導成員的單位系統的崗位。

此招聘廣告被認為是山東煙草局打破體制內好職位「世襲制」問題的桎梏，選拔有能力、公平、廉潔的人才的有力之舉。除山東煙草局外，江西中煙工業有限責任公司、深圳市煙草專賣局、山西省煙草專賣局、青海省煙草專賣局、雲南省煙草專賣局等均提出該要求。

目前中國大陸大學生就業難，壟斷性國企崗位成為公認的高收入和福利優的行業。但是對於大部分畢業生來說，進入這些領域難度較大，因此有聲音批評這些體制內職位變成「世襲」，讓未出社會的畢業生不無憂慮。

因此，山東煙草局打破體制內「世襲制」獲得一眾網友好評，據招聘公告，諸煙草局的三代血親任職迴避要求是根據《國家煙草專賣局中國煙草總公司關於印發煙草行業招聘工作管理辦法的通知》（國煙人〔2020〕131號）而來，該通知早在2020年就發布了。

瀋陽鐵路2022年底發布一條「一家三代出了21個鐵路人」的文章，介紹一名「鐵三代」，稱他一家三代一共出了21個鐵路人與鐵路有緣分，遭到抨擊職位世襲。《頂端新聞》指出，雖然國企子弟頂替接班制度已經消失30年了，但國企子弟享受就業優惠現象卻比比皆是。

例如，鞍鋼集團選拔招聘筆試和面試的總分中，對職工子女分別給予10分和15分的額外加分。儘管當時因行業形勢不佳造成崗位對內部子弟的吸引力減弱，但該國企子弟佔新招入員工的比例仍然接近30％。

不過，也有聲音稱之所以對職工子女出台一些優惠政策，一來為了穩定在職的老職工，讓他們感覺企業還在想著他們，對他們有所關照，算是一種感情上的慰藉和文化上的融合。二來也是基於現實考慮，職工子女由於成長中的耳濡目染，對企業的歷史、文化比較瞭解，入職後上手更快，而且他們回到家鄉後工作也會比較穩定，不會輕易跳槽。

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