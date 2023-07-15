這種大姑真的讓人很心寒！一名人妻表示，老公因為車禍意外過世，結果大姑一心妄想分到保險理賠金，直接在葬禮上討錢，甚至還當著親戚的面狂酸：「命真好！死一個老公馬上變成千萬富婆」，讓人妻悲慟地說：「如果可以選擇，我寧可不要錢」。而大姑誇張的行徑曝光後，也引發網友熱烈討論，怒嗆她不要臉。

原PO在《匿名公社》發文表示，老公因為車禍意外過世，沒想到葬禮才剛結束，大姑就急著問她領到撫卹款和保險理賠了嗎？甚至想要分得一半的財產，遭到原PO拒絕後，便揚言斷絕關係，更誇張的是，老公百日時，大姑還在親戚面前開酸，「命真好！死一個老公馬上變成千萬富婆，根本是最幸運的未亡人」。

原PO無奈地說，她在娘家沒有人可以倚靠，公婆也早逝，當時她抱著2個年幼的孩子不想和大姑爭吵，「如果可以選擇，我寧可不要錢，也要老公平平安安地回到我們身邊」，原PO感慨，事到如今完全沒有任何親戚關心她們母子的心情，所有人都只想知道賠償金額究竟有多少，想找機會分一杯羹。

對此，原PO透露，身故保險金、公司撫慰金，再加上肇事者的賠償，林林總總加起來，一共領到大約9百萬元，雖然親戚都勸她運用這筆錢投資「利滾利」，但她決心只留下1百萬元過生活，剩下的通通放定存，「這是先生的賣命錢，我不願拿來冒險，就不麻煩那些親戚們勞心了」。

貼文曝光後，讓一票網友覺得心疼，紛紛留言，「看清嘴臉也好，早能斷清更好」、「最不要臉的家屬，祝福她也這麼幸運」、「現在的人都很好意思」、「毒姑滿天下」、「心疼妳！不要理會一毛錢也不要給，好好留住這筆錢，照顧好妳的孩子們」、「我爸病逝後，親戚也一直打探家裡還有多少錢，後來我媽就帶我們連夜搬走」。