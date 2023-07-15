富邦悍將王苡丞在上半季尾聲上到一軍，賽前至今出賽9場，只有1場比賽沒有安打，12支安打中有一半是長打包含2轟，但因為守位重疊多數擔任指定打擊，教練團有意讓他加練外野，讓火力最大化，王苡丞也說，會想要多練幾個位置，讓自己更有競爭力。

王苡丞14日從統一獅「火球男」古林睿煬手中敲出2分炮，賽後古林睿煬談到這1球也誇讚王苡丞打得非常好。近期打擊狀況十分理想的王苡丞說：「攻擊上就是不要想太多，設定到的球就積極攻擊。」但他也知道，有好表現後更會受到各隊鎖定，因此必須要更提升自己、改善弱點。

成德高中畢業後，王苡丞投入中職選秀，在2021年被富邦在第2輪選中，而在該年首輪5隊都挑旅外球員，王苡丞的順位看得出球團對他十分期待。進到職棒3年，王苡丞先前多數時間都在二軍磨練，這次上到一軍明顯看出整體變得更成熟，身形也更壯碩許多。

不過因為守備位置重疊關係，王苡丞目前只有4場一壘守備紀錄，其餘多數都擔任指定打擊，但也同時壓縮到其他球員空間。總教練丘昌榮也提到，在二軍時，二軍總教練陳金鋒也有讓他去加練外野，看能否扛起角落外野的位置，「雖然短時間球隊沒辦法做太大調整，但未來會找個位置給他。」

對於教練提出未來可能移防外野的想法，王苡丞也說自己會想要多練其他守備位置，增加自己的競爭力，不過除了國中偶爾在外野奔馳外，其餘時間他多數都擔任內野手，「現在就慢慢練，有不懂的就多問學長。」

內野手轉外野在中職時有所聞，像是統一獅「外野三帥」中的陳傑憲、蘇智傑過去都是內野手，但因為需要借重他們的打擊實力改移防外野，現在攻守兩端都成為球隊要角。