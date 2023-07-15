高雄六龜區寶來國中與尼布恩合唱團勇奪韓國「2023第12屆世界合唱大賽」兩面金牌，於今天下午搭機抵達高雄機場；教育局長謝文斌特別到場接機，表示代表陳其邁市長帶來道賀之意，感謝他們用最美的歌聲為台灣爭光。

高雄寶來國中與尼布恩合唱團於韓國「2023第12屆世界合唱大賽」傳捷報，以動人的歌聲唱出生命的感動，兩隊席捲全場拿得高分，勇奪「冠軍組」與「公開組」雙金牌。

高雄寶來國中全體隊員於15日下午載譽歸國，教育局局長謝文斌、六龜區公所等在地鄉親，在小港機場熱情迎接這群台灣之光，鄉親們更是在寶來歡迎孩子歸國。

高雄六龜區寶來國中自2018南非公開組奪金後歷經五年的淬煉，2023年結合建山國小、荖濃國小，在眾多強勁參賽國家、選手中，再次奪得「民謠伴奏冠軍組」金牌。今年共有來自全球48國、超過160組的參賽隊伍，孩子們以動人的歌聲故事唱出生命的感動，讓台灣的聲音，向世界傳唱。

參賽過程艱辛，也感恩有許多人伸出援手。寶來國中與尼布恩合唱團將於8月6日下午在衛武營，以音樂會的形式感謝一路上支持與幫助合唱團的大家，期待一起來衛武營聽團員們呈現最感動的聲音。