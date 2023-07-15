台灣民眾黨主席柯文哲15日在南投縣縣議員簡千翔陪同下到民眾黨草屯辦事處進行揭牌，並與黨籍同事簡短座談。（簡千翔提供／馮惠宜南投傳真）

柯文哲也到草屯鎮君庭會館舉辦「粉絲見面會」，以「改變成真」為題發表演說。（簡千翔提供／馮惠宜南投傳

台灣民眾黨主席柯文哲今（15日）到南投縣主持民眾黨草屯鎮辦事處揭牌儀式。並馬不停蹄先到草屯鎮陳府將軍廟參香，並在草屯舉辦「粉絲見面會」，更參加「南投青商之夜」，他表示，草屯辦事處成立後下一個將成立埔里辦事處。

柯文哲先是到草屯鎮陳府將軍廟參拜後，親手寫下「幸福平安、風調雨順」的吉祥話。有地方人士向柯文哲建議，政府目前在烏溪河域興建鳥水潭水庫，周邊的大面積區域都被劃成保護區，影響地方發展，希望柯文哲能協助處理。柯說，他回台北後將連絡農委會協調。

接著柯文哲來到草屯市區為草屯辦事處揭牌，他表示這個辦事處位在市中心，面積比半個籃球場還大，柯文哲說，格局很好，對日後拓展黨務很有幫助。

柯文哲說，民眾黨在兩年前成立南投縣黨部，目前全縣的黨員270多人，縣黨部主委簡千翔，也是唯一民眾黨的南投縣議員，草屯鎮辦事處成立後，往下將準備成立埔里辦事處。

隨後柯文哲也到草屯鎮君庭會館舉辦「粉絲見面會」，吸引二百多名柯粉到場，有不少人全家動員，有人準備帽子或外套，給柯文哲簽名。柯文哲進場時，柯粉起立尖叫，柯文哲說，「群眾的熱情，讓他嚇一大跳」。

柯文哲以「改變成真」為題發表演說。他說，有九成的台灣人民，主張台灣應維持現狀，藍綠兩黨應擺脫統獨的意識型態競爭。

而在粉絲見面會後，參加「南投青商之夜」，並到草屯鎮的「炒飯傳人」，和三十多位青年商人座談。