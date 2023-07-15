前往約旦安曼參加U16亞青女籃賽的中華隊，15日在準決賽面對日本快速球風，以及嚴密的包夾防守，最後以46比93無奈慘敗，確定無緣闖進冠軍賽，16日下午4點將跟今天以62比99不敵澳洲的紐西蘭，爭搶本屆U16亞青女籃賽的季軍位置。

日本開賽就打出8比2，很快就擴大領先優勢到兩位數，打完首節，取得22比10領先中華隊，其中後藤音羽首節進帳7分表現最為出色；來到次節，中華隊雖曾追到只差11分，卻因失誤與命中率偏低影響，又被日本拉開，打完上半場，中華隊25比47落後。

光在上半場，日本就有3名球員得分達到兩位數，分別是阿部心愛13分、後藤音羽和金澤杏各有11分，反觀中華隊半場無人得分上雙，得分最高的是打滿上半場都沒休息的彭郁臻拿下8分，中華隊也僅4人得分而已。

來到下半場，日本持續靠著嚴密防守與包夾，以及3名得分主力的火力，繼續擴大領先差距，日本第三節不僅拿下23分，也讓中華隊僅拿12分，打完前三節雙方差距擴大到33分，雙方末節很快就換上替補，卻無法阻擋日本擴大領先到40分以上。

中華隊以林宇涵13分最高，彭郁臻和王若妍各有10分，光在籃板數上，中華隊比日本少了個(對)，罰球命中率更是離譜的3成(罰10中3)；日本以阿部心愛20分最高，金澤杏也拿16分，後藤音羽11分。