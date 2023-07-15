李茂感謝鄧超和鹿晗大力相挺。（兩岸電影展提供）

陸片《不二兄弟》近日在兩岸電影展放映，李茂、何泓姍、林哲熹（15日）出席媒體茶敘，李茂在2016年和曾唱紅〈不得不愛〉、〈沿海地帶〉等夯曲的大陸女歌手弦子結婚，婚後育有一子暖暖，他不忘讚擁有「亞洲第一美腿」封號的愛妻：「現在越來越辣了！」還自豪「你們可以上微博去看，很多辣照都是我拍的」，至於拍照好看的秘訣，他嘴甜說：「就是找個漂亮的老婆！」

李茂與弦子結婚7年感情甜蜜，訪問中也不忘放閃。（摘自微博）

李茂在現場也直接傳語音訊息給弦子直說：「我現在受訪電影，結果現場大家都在聊妳的歌！還說妳的〈沿海地帶〉在台灣大家都會唱。」笑說，當時2人的婚禮開場音樂就是以豎琴彈奏的〈沿海地帶〉，並稱「本來想讓她一起來的，電影的片尾曲也是她演唱的，可惜剛好有工作，她來台灣宣傳過專輯，對台灣比較熟，這次我來之前，怕我吃太多，她也有提醒要我記得帶酵素」，這次來台不斷跟妻子實況轉播，也透露夫妻兩有計劃之後一起來台自駕旅行。

而他與鄧超是10年以上好友，很常相約吃火鍋、打籃球，李茂透露，當初拍攝《不二兄弟》，他前往廈門的特教茶校與學童相處，鄧超特別私訊他問詳細的地點，二話不說把當天所製作好的茶葉全買下來送給公司的人，希望能幫助到學童，「這我沒講過！因為超哥希望我不要講！他怕傳出去讓這個舉動真正的含意失焦。」

另外，《不二兄弟》在大陸上映時，鹿晗也在個人微博上為他大力宣傳，李茂笑說，「拜託別人轉發，就像發結婚請帖，誠惶誠恐」，但鹿晗非常有義氣，「北京人非常乾脆說沒問題，還說如果沒有文案，就自己寫」，讓他相當感恩。