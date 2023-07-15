南韓Kpop風潮近年來席捲全球，在世界各地都有不少瘋韓流的粉絲，而偶像們為了與粉絲互動並維持黏性，時常需要學習當地的語言以便和粉絲交流。誰料，男團FTISLAND的吉他手李在真近日在大陸微博上的發言，卻意外爆粗口，而他也在第一時間解釋原因。

大陸人口眾多、市場龐大，不少南韓明星們會特地另創一個微博帳號，並嘗試使用中文與當地粉絲分享工作的幕後花絮與生活點滴。誰料，FTISLAND的成員李在真昨(14日)在微博上的貼文，疑似是因語言不通的問題，將「你好嗎」的字句打亂重新組成「好你媽」，意外變成一句粗口，而該則貼文PO出後，也引發大陸網友的討論聲浪，更有不少人截圖轉發。對此，大陸FTISLAND粉絲團趕緊在李在真的文章下方幫忙解釋：「外國人中文不好，還在學習階段，不好意思。」

李在真事後發現貼文字句有誤時，也急忙將其更正成正確的句子，並再度發文寫下：「不好意思，我看錯所以發錯了。」還一併附上三個流淚的字句符號，看似因自己的錯誤而感到有些驚慌，而他同時還曬出一張李洪基、崔敏煥的合照，看似希望以與成員的合照轉移粉絲們對錯誤字句的關注。

相關貼文PO出後，讓不少粉絲看的會心一笑，紛紛留言表示：「沒關係，因為你太可愛了所以原諒你」、「一開始看到熱搜時還以為是發生什麼事，沒想到原因讓我笑出來了」、「老粉不知道該怎麼守護你了，我們很好，媽媽們也很好，但願你也好。」