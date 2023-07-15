國民黨總統參選人侯友宜因民調暫落居第3，引發同黨不分區立委鄭麗文主張「換侯」，國民黨立委參選人徐巧芯不滿直言「沒有要選舉的人在急屁？」前立委郭正亮特別看了網友留言稱，有一半以上認為徐巧芯這次戰太快了吧？

國民黨不分區立委鄭麗文近日因國民黨總統參選人侯友宜在2024大選民調中表現不佳，提出「換侯說」。

對此，同黨籍立委參選人徐巧芯在直播時認為，「強迫黨中央去提名的人是鄭麗文，現在第一個講換人的又是妳，是怎樣？」「是在急屁喔，沒有要選舉的人在急屁？」

徐巧芯強調，鄭麗文不應該因為有人和她的主張不同，就轉過頭來批判辱罵，難道大家不能互相尊重一下？

前立委郭正亮在《新聞大白話》表示，徐巧芯大部分在網路上都是給她讚聲的，可是昨天他特別看留言，真的下面有一半以上說，巧芯這次戰太快了吧？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮分析，這代表真的是有很強烈的不同意見，對於用硬碰硬這種處理方式，大家是不滿意的，也會造成侯友宜未來要爭取選票的問題。

郭正亮披露，同樣的邏輯他也是跟柯文哲說，現在不要去罵侯友宜，因為未來是要整合的，如果有幸成為第2名，到時候是要拜託別人來支持，幹嘛去結怨？結怨導致到最後大家都過不來。

至於如何面對蔡正元、邱毅、鄭麗文？郭正亮認為，就讓他們去講，聽的就是那些人；結果就是侯友宜723還是會過關，過關之後再來看要如何處理，大家可以心服口服。