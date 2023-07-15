李茂（左起）、何泓姍、林哲熹4年前拍攝的《不二兄弟》終於要在台上映。（兩岸電影展提供）

由李茂、林哲熹、何泓姍主演陸片《不二兄弟》在本屆兩岸電影展放映，3人今（15日）出席媒體茶敘，李茂在片中飾演自閉症者哥哥「文光」，拍攝前有接觸很多自閉症家庭，當初為了讓自己更入戲，「會穿的髒兮兮坐在旁邊等戲，那時候還有人問我在幹甚麼，以為我跟他一樣是吃瓜群眾。」

李茂也坦言，「文光」是自己出道至今最難出戲的角色，「我覺得10年、20年之後，我還是會記得」，前幾天去十分車站拍照，發給老婆弦子，「她也以為是文光，我以前其實是個跳進跳出角色很快的人，但這次沒有，我之後拍一個海外歸國的角色，開機那天獨自一人站在角落，都還是自閉症狀態。」

李茂透露，拍攝前有去一些機構探訪自閉症家庭，自己在畫畫學校看到有個男孩在紙上畫向日葵，但卻在畫紙上一直塗，畫到紙都破了還在畫，這個的舉動他也放到了演出中，並分享，在北京首映會上，那個男孩也特別出現，從後方走下來時，讓自己哭成狗，「因為他就是真實存在的人，他走下來時就很像一道光，那一刻我又哭又笑，整個人很醜」。

林哲熹飾演照顧自閉症患者的哥哥，該角色也是導演本人的投射，因此花了很多時間跟導演討論，「了解到他們比較辛苦的一面，但導演這麼多年來找到跟哥哥相處的方式，他哥哥的狀況是個會認真專注在某件事上，所以只要家中有什麼東西壞掉，就請哥哥研究，最後家中的東西都完美修好」。也被何泓姍誇相當入戲，「當時我看著哲熹都覺得頭上有烏雲的感覺」。

他們第1天抵台就去了饒河夜市大嗑臭豆腐、蚵仔煎等美食，何泓姍興奮直呼「『胡椒餅』真的太香了，我非常喜歡」，也笑說，發現吳彥祖也在台灣，今天晚上會去陳奕迅的演唱看能不能偶遇。而她因《如懿傳》等劇在台聞名，這次來台灣也被不少影迷認出，「他們為了等我合照、簽名，飯都沒吃，我還要他們趕快去吃飯」，李茂也透露這幾天在飯店樓下，自己也有被影迷攔下，拜託他幫忙把信件轉交給何泓姍。