國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，競辦執行長金溥聰上任半個月，外界都關注如何布局選戰策略，據媒體披露，黨主席朱立倫與金溥聰將聯手拉開民進黨執政縣市「揭弊」戰線，從桃園市開始燒向台南。前立委郭正亮今(15日)認為，金溥聰要讓議題的文宣戰持續延燒，選擇抓弊案的方式就非常聰明，且藍營在桃園有執政優勢，應該能挖出不少東西，若能打到副閣揆鄭文燦，對藍營也會有加分。

據《風傳媒》報導，朱立倫與金溥聰7月初就已經密會，詳細規劃地方組織和文宣策略，基於誰最能夠「監督民進黨」的選戰主軸，定調「揭弊」是國民黨力挽狂瀾的絕招。報導稱，國民黨將針對綠營執政縣市全面拉開「揭弊」戰線，將從桃園市開始，桃園市長張善政上任以來，邀請前內政部長李鴻源組織「公共工程體檢委員會」，針對平鎮文化公園地下停車場、楊梅區行政大樓案、竹圍漁港遊艇碼頭等3大案檢視弊端。揭弊戰線也會延長到其他綠營執政縣市，包括民進黨主席賴清德的本命區台南市。

郭正亮今在政論節目《新聞大白話》表示，金溥聰開始用抓弊案的方式，而且聚焦到桃園市和台南市，「非常聰明」。金溥聰過去幫前總統馬英九輔選，最著名的就是2016年的宇昌案，至少糾纏住蔡英文45天，對選情有造成影響，有困住蔡英文。

郭正亮認為，打弊案算是金溥聰的專長，但當時藍營是執政的狀態，能得到的訊息會比較多，這次會聚焦在桃園，就是因為桃園現在是藍營執政，如果可以打到前桃園市長、副閣揆鄭文燦，藍營也會得分，因為鄭文燦就是行政院的操盤手。

郭正亮強調，金溥聰要讓議題的文宣戰可以延長，而不是黨內的吵架的文宣戰，因為723全代會侯友宜還是會被提名，現在要聚焦的是對手賴清德，只要打賴清德、打民進黨打的好，民調自然會上升，接下來就是跟民眾黨總統參選人柯文哲比誰打民進黨打得更好、打弊案能夠打到要害，國民黨在桃園有執政優勢，應該能挖出不少東西