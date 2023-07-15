天后李玟（CoCo）5日過世，讓外界都震驚與不捨，台灣粉絲今（15日）自發在淡水的沙崙海灘和台中大里舉辦追思會，近百名粉絲到場，不少人都難過到流下眼淚。

李玟沙崙海灘追思會現場，以白色玫瑰和李玟歷年專輯做為擺設，也有不少粉絲帶來自己過往收藏，還用心製作影片，回顧她出道作品和精彩舞台，還一起合唱李玟生前寫給歌迷的歌曲《You&I》，氣氛感人又溫馨，現場也哭成一片淚海。

而「台灣李玟粉絲會LINE群」版主Cathy主要負責籌備活動，透露因為很多粉絲私訊，想幫CoCo做點什麼，因此選了李玟生前很喜歡的淡水辦追思會，之後粉絲也會組團去香港參加告別式。

「台灣李玟粉絲會LINE群」版主Cathy透露淡水是李玟喜歡的地方。（圖／取自中時新聞網YouTube）

李玟粉絲一起合唱《You&I》哭成淚海。（圖／取自中時新聞網YouTube）

此外，據《TVBS》報導，一名喜歡李玟近30年的粉絲表示，看到新聞時她難以接受，因為她心目中的李玟是快樂、開朗的人，哭喊她「真的太傻了」，並認為李玟老公需要負很大責任，一度情緒激動怒喊他就是兇手。

粉色燈海慟送偶像 李玟粉絲自辦追思會。

李玟二姊李思林近日透露，CoCo的喪禮及出殯儀式會在7月31日及8月1日於北角香港殯儀館舉行，且7月31日下午6點至晚上10點，會在該館一樓大禮堂進行公祭，其他時間以私人形式舉行，並謝謝外界關心。