Luis Rengifo boots a grounder and then takes his time getting to the ball he booted into the outfield: pic.twitter.com/66TtiifTwC — Beyond The Halo (@BeyondTheHalo) July 15, 2023

The Ohtani era in Anaheim is coming to an end. Only question is will it be at the trade deadline or in free agency. Can’t let a once in a sport type player continue to miss the postseason.



pic.twitter.com/2BaVtqq6pO — Doug McKain (@DMAC_LA) July 15, 2023

日籍球星大谷翔平在場上向來不掩飾自己真實情感，不過在吞下明星賽後首敗，連續3次登板都因手指狀況影響發揮，大谷翔平也難得流露出少見的負面情緒，「不只是我，整支球隊都會很沮喪，無法贏得比賽的挫敗感，這種情緒的累積是很正常的。」

5局下大谷翔平出現亂流，太空人單局2支安打將比分反超，此時天使的守備也不幫忙，三壘手瑞吉福（Luis Rengifo）讓一顆平凡的滾地球變成接球失誤，太空人擴大領先，罕見的是，大谷翔平雙手撐在膝蓋，肩膀無力般落下，整個人感覺相當洩氣。

大谷翔平以投打二刀流身分前進明星賽，但今年他選擇「只打不投」，為的就是保護近期傷痕累累的右手，明星賽前2戰的先發登板，大谷翔平都深受手指傷勢困擾，面對教士一戰投了5局只用86球就退場，加上今天交手太空人，大谷翔平連續2戰狂失5分，最終以敗投收場。

大谷翔平今賽後解釋，退場後搖頭是因為對自己的表現不滿意，也承認自己的手指確實出現問題，「指尖非常纖細，即使投球過程再好，可能都會在最後扣球的環節搞砸。這就是投手必須所承擔的，對我來說也是一種經歷。」和上賽季如出一轍，近期傷兵頻繁的天使再度跌入連敗地獄，太空人最近也少了主將艾爾圖維（Jose Altuve）和阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）卻能維持住戰績，兩隊形成鮮明對比。