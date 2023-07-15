距離2024總統大選僅剩半年，國民黨總統參選人侯友宜民調低迷，侯競辦執行長金溥聰下一步動作也引發關注。 前立委郭正亮表示，他聽到一些消息，金溥聰現在決定要以桃園跟台南為兩個查弊案的焦點，台南是賴清德的本基地，桃園則一定會打到前桃園市長鄭文燦。

郭正亮今(15日)在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，今天他聽到一些消息，金溥聰現在決定要以桃園跟台南為兩個查弊案的焦點。台南是賴清德的本基地，光電案、爐渣案到現在都還不知道怎麼回事，金溥聰以前查弊案是很厲害的，以前打過宇昌案。據他了解，有設定兩個案子要查，這一定會打到前桃園市長鄭文燦。

郭正亮也指出，國民黨現在是在野，本來就是要監督執政黨。如果批評民進黨雙標、貪汙、兩岸路線很危險等等，要有具體的事證出來，老百姓才會有感覺。因此現在這樣調整，應會慢慢進入正軌。

郭正亮更表示，侯友宜明天（16日）要參加凱道遊行，臉書寫出5大居住政策，寫得很簡短，一看就懂，他終於開始進入可以讓大家看懂的模式，雖然亮點還沒有，但可以看懂他要做什麼。